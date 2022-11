Infermera i psicòloga del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) | @ep

Un motorista ha mort aquest dissabte a la tarda al xocar contra una furgoneta a la N-260 a l'alçada de Ger, a la comarca de la Cerdanya .

Tal com ha informat el Servei Català de Trànsit , la motocicleta ha col·lisionat, per causes que encara no s'han aclarit, contra una furgoneta al punt quilomètric 187,4 de la carretera, en sentit est, cap a Puigcerdà.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 16.33 i s'hi han mobilitzat quatre patrulles. També s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies a més d'un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Ja són 137 els morts per accident a carreteres interurbanes de Catalunya des de començament d'any.