El Prestige, 20 anys després: un plet pendent, demanda d'un pla de contingència i el risc d'un altre sinistre | @ep

Aquest diumenge es compleixen 20 anys de la catàstrofe marítima del ' Prestige ', amb un abocament de fuel que va afectar uns 3.000 quilòmetres de costa, amb afectació al litoral espanyol, portuguès i francès, i un sinistre augmentat, per a molts, amb el allunyament del vaixell i el seu posterior enfonsament.

En l'actualitat, els que la van viure en primera persona i els que van analitzar-ne els efectes coincideixen a destacar que alguna cosa s'ha après, encara que, al seu parer, no tant com caldria.

Per a regidors de la considerada zona 'zero', com el de Muxía, Iago Toba , que llavors tenia 15 anys, va suposar un "abans i un després" amb promeses complertes, encara que tard, com el Parador, i altres pendents, com la millora de la connexió viària. Destaca, però, l'impacte al turisme.

Tots, advocats que van participar en el plet judicial posterior --encara sense concloure per la demanda de l' Advocacia de l'Estat i l'asseguradora britànica per 855 milions de l'assegurança del vaixell-- com a experts nàutics i organitzacions ecologistes, coincideixen que s'ha d'aprendre d'aquesta catàstrofe i que encara queden deures pendents per fer.

També ressalten que la 'marea' de voluntaris, retirant el fuel i sense mesures de protecció, va ser clau per poder recuperar les zones afectades per les taques de chapapote. La majoria, professionals i organitzacions consultades per Europa Press , incideixen en l'erràtica gestió política, qüestionant a dia d'avui l'allunyament del vaixell el restes del qual, des de 'Nunca Máis', moviment sorgit poc després, es demana que es revisi per contenir fuel .

ESTAT DE LA COSTA

Sobre l'estat de la costa actualment, organitzacions ecologistes com Arco Iris, Greenpeace o Ecologistes en Acció al·ludeixen, més, als efectes que no es poden percebre tan fàcilment, com l'afectació a la cadena tròfica o en invertebrats i, encara que veuen recuperació, dubten que sigui íntegrament.

"Des de l'inici de la catàstrofe del Prestige , més de 23.000 aus van ser recollides mortes, però, atesa l'àmplia extensió geogràfica de la contaminació i el llarg període de temps, la mortalitat total s'estima que va poder afectar 250.000 a 300.000 aus", assenyalen, alhora, des de WWF Espanya.

"A dia d'avui encara segueixen apareixent periòdicament taques de xapapote identificades com a procedents de l'abocament del Prestige ", ha assegurat l'associació ecologista Adega, que, a través d'un comunicat, ha qualificat de "preocupant" la "tendència a abordar la qüestió de la protecció dels oceans a cop de sinistre”.

POSSIBILITAT D'UN ALTRE PRESTIGE

Al fil d'això, experts nàutics i organitzacions ecologistes veuen avenços en seguretat marítima en relació amb fa 20 anys com la dotació de mitjans. Tot i això, coincideixen que fan falta més i apunten, entre les demandes, a un pla de contingència o l'ús de mitjans militars, juntament amb els civils, per al control del mar, com planteja el president de l'Associació de Titulats Nàutic- Pesquers (Aetinape), José Manuel Muñiz, que lamenta que no hi hagi una "política marítima d'Estat".

Per la seva banda, José María Arrojo, delegat a Galícia del Col·legi Oficial de la Marina Mercant Espanyola , incideix en el “gran esforç econòmic per dotar la costa espanyola i, en especial, la de Galícia, de mitjans tècnics i humans per prevenir una catàstrofe d'aquestes dimensions", però reconeix que és "difícil" estar "100% preparats" per evitar-ne una altra.

"Podria repetir-se", alerten des de Greenpeace en línia amb el que han manifestat les altres organitzacions ecologistes pel nombre de vaixells amb mercaderia perillosa que passen per la costa gallega. "És evident que es pot repetir, pel corredor de Fisterra hi passen uns 40.000 vaixells a l'any, un terç amb mercaderies perilloses", assegura Manoel Santos, coordinador a Galícia.

Des de Nunca Máis, i amb motiu de la presentació aquest diumenge a Pontevedra del documental '20 anys de dignitat', s'apuntava al risc, al seu parer, encara existent d'un altre sinistre com el Prestige.

També van advocar per baixar al restes del vaixell, després de la decisió d'allunyar-lo i el seu posterior enfonsament. Ho han fet en referència a les "1.100 tones de fuel al restes" i el possible segellat de fugues. Mentrestant, sobre el que es va recollir, des d' Adega afirmen que "unes 10.000 tones queden encara sense tractament emmagatzemades en una antiga bassa de pluvials".

ALLUNYAMENT DEL VAIXELL

Pel que fa a la gestió en el seu moment i la decisió d'allunyar el vaixell, que totes les organitzacions ecologistes consultades rebutgen, José María Arrojo apunta que “en tots els sinistres, i quan cal prendre decisions, es poden cometre errors, però avaluar-los un cop succeït el sinistre és pràcticament impossible”.

Tot i això, considera que potser "en comptes d'allunyar el vaixell, caldria haver intentat situar-lo en una zona protegida". "A Galícia hi ha diverses zones de refugi que ja s'han fet servir en alguna ocasió", recorda.

DEMANDES

Qüestionats sobre les actuacions que queden per fer, Greenpeace o Arco Iris apunten a la necessitat un pla de contingència. Des d'aquesta última, el seu representant, Francisco Lueiro, remarca que els vaixells com el ' Prestige ', amb monocasc, ja no naveguen per la costa gallega. "Era un vaixell vell, mai no devia navegar, estava destinat al desguàs", recorda.

Tot i que veu "difícil" que torni a passar el que va passar amb el Prestige "pel tipus de vaixell" que era aquest últim, insisteix en la necessitat d'un pla de contingència nacional per gestionar una altra catàstrofe marítima, de produir-se.

"Falta un protocol clar", afegeix, alhora, Cristóbal López, portaveu d'Ecoloxistes en Acció. També insisteix que per la costa gallega passen petroliers químics.

PLET JUDICIAL

Ja en matèria judicial, advocats que van participar a la causa esperen que s'hagi après alguna cosa, mentre que mostren els seus dubtes quant a la possibilitat que arribi a bon terme el plet que Espanya manté amb l'asseguradora del vaixell per 855 milions de l'assegurança. "Es juga en camp britànic", resumeixen per argumentar que això dificulta una fallada favorable als interessos judicials per la legislació en aquest país.

Ressalten, mentrestant, que el Tribunal Suprem revoqués l'absolució del capità del petrolier, Apostolos Mangouras, a qui va condemnar per delicte contra el medi ambient, obrint a la porta que els danys de la marea negra els assumís l'armadora i l'asseguradora.

Des de fora de l'àmbit judicial, segueixen existint veus que consideren que no es va asseure tots els responsables a la banqueta dels acusats, ja que només està per part de l'Administració central el llavors director general de la Marina Mercant, José Luis López Sors.