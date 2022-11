Condemnat per donar una puntada de peu als testicles a l'empleat d'una sucursal bancària després de discutir per un deute |@EP

L' Audiència Provincial de Balears ha confirmat la condemna a un home per propinar una puntada de peu als testicles a l'empleat d'una sucursal bancària a Palma.

Els fets van tenir lloc el 2 de desembre del 2021, quan la víctima estava treballant i va atendre el condemnat, moment en què es va iniciar una discussió per un deute que tenia.

Així, en sol·licitar-li la signatura del justificant que confirmava l'endeutament, l'agressor es va negar, per la qual cosa l'empleat va agafar el certificat i, en aquell moment, el condemnat s'hi va abalançar i li va donar una puntada de peu als testicles.

La directora de l'oficina va sortir llavors per expulsar l'home de la sucursal, que va respondre amenaçant de manera intimidant els dos treballadors i dient que els mataria.

El Jutjat d?Instrucció 7 de Palma va condemnar l?individu per un delicte de lesions al pagament de 600 euros i la prohibició d?acostar-se a menys de 50 metres de la sucursal i dels dos denunciants per un període de sis mesos.

L'agressor va recórrer aquesta sentència adduint que no va ser degudament citat al judici i que per això no va acudir, sol·licitant així la nul·litat de la decisió. Tot i així, es va comprovar que va ser degudament citat i que coneixia l'existència del judici, per la qual cosa es va interpretar que si no va acudir va ser de manera voluntària.

Els magistrats de l ?Audiència avalen el criteri del Jutjat i confirmen la sentència inicial.