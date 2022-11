"No vaig entendre mai i mai no entendré com va poder anar-se'n , de la nit al dia, deixant-nos a nosaltres, a la meva mare, al meu germà petit (Theo) ia mi. Biològicament és el meu pare, però mai ho veuré d'aquesta manera", va afirmar en una entrevista el 2019 l'avui defensa del Bayern Munic, afegint que la marxa els va causar un dany "irreparable" i que desconeixia si el seu progenitor "encara és viu o no". Actualment, Theo es troba a Itàlia, defensant la samarreta del Milan.