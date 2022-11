El moment del cotxe volant / Youtube: We are Franciscans

Un home ha volat el cotxe per sobre d'un altre a Ohio després de desmaiar-se al volant. Al vídeo, es pot veure com un SUV vola pràcticament de forma miraculosa, sense arribar a danyar el cotxe que estava per sota.

"És un miracle", va dir el reverend John Bok, un sacerdot franciscà de 87 anys. Bok estava conduint a l'anglesia catòlica St. Andrew a Milford, Ohio, cap a les 8:40h del matí del 2 d'octubre. El problema va ser que, per la seva esquerra, un conductor va patir una convulsió i va deixar de controlar el cotxe.

Quan l'automòbil s'acostava al vehicle del reverend, es va xocar amb un senyal de trànsit que va fer que el cotxe pràcticament saltés, evitant l'imminent cop. Va dir que és cec de l'ull esquerre i fa servir audiòfons, per la qual cosa no es va adonar que havia estat a punt de morir fins hores després.

“No sabia que aquell automòbil em va passar per sobre perquè estava mirant endavant i estava a la meva esquerra i a dalt”, va dir Bok a l'Agència Catòlica de Notícies. “I per la cua de l'ull vaig sentir que passava alguna cosa, però vaig pensar que era un ocell o una cosa així”, va afegir.

“Estava sorprès que hagués passat”, va dir Bok. “Un dels misteris és que seria aquesta festa del 2 d'octubre [dels Àngels Guardians]. Per tant, es pot dir clarament que un àngel el va salvar la vida.