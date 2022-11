El jove d'11 anys és un geni fent galledes de rubik / Freepik

Sembla que a dos dels genis més recordats de les darreres dècades els ha sortit competència. Un nen d'11 anys, Yusuf Shah , ha aconseguit obtenir una puntuació de coeficient intel·lectual més alta que Albert Einstein i Stephen Hawking.

El jove va realitzar la prova de Mensa, on en va obtenir 162, la puntuació màxima per a menors de 18 anys, cosa que el col·loca en un 1% superior de totes les persones. Es diu que Hawking va obtenir una marca de 160, i Einstein, encara que oficialment no va prendre la prova, va obtenir la mateixa.

Ell va explicar: "Sempre vaig voler saber si estava al dos per cent superior de les persones que prenen la prova. Se sent especial tenir un certificat per a mi i sobre mi".

El jove geni vol estudiar matemàtiques a Cambridge o Oxford, i va afirmar que li encanta fer qualsevol activitat que estimuli el cervell. Alguns dels seus hobbies preferits són els sudokus o resoldre cubs de Rubik.

La seva mare, Sana, va dir: "Estava tan orgullosa. És la primera persona a prendre la prova de Mensa a la família". A més, va afegir la preocupació inicial que va patir la família: “Estava una mica preocupada. Sempre ha anat a un saló ple de nens per prendre exàmens. Pensem que podria sentir-se intimidat pels adults del centre, però ho va fer brillantment ”.

El seu germà de vuit anys , Khalid, també té previst fer la prova de Mensa quan sigui gran.