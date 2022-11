Arxiu - Palau de Justícia de Gijón - EUROPA PRESS - Arxiu

L'home acusat d'atacar amb una destral i un ganivet els policies locals que acompanyaven la comissió judicial que el desnonaria, a Gijón , ha reconegut aquest dilluns els fets i ha acceptat dos anys de presó, si bé s'ha informat favorablement la suspensió d'aquesta pena en arribar a un acord amb la Fiscalia a la vista del Jutjat Penal número 3 de Gijón, han confirmat des del Ministeri Públic.

En virtut d'aquest acord, l'Acusació Pública ha rebaixat la petició de condemna inicial i va sol·licitar any i mig pel delicte d'atemptat , així com tres mesos de presó per cadascun dels dos delictes de lesions i el pagament d'una multa de 240 euros per un de lleu de lesions.

La Fiscalia ha apreciat l'atenuant de reparació parcial del dany, ja que està fent ingressos periòdics al compte del Jutjat per abonar la responsabilitat civil, a més de l'atenuant analògica d'alteració psíquica.

Quant a l'informe favorable a la suspensió de l'execució de la pena de presó està condicionat que no delinqueixi en el termini de dos anys, que aboni la responsabilitat civil als agents lesionats en els terminis que marqui el Jutjat ja que continuï el tractament mèdic a què està sotmès, així com que aporti informes trimestrals d'aquest tractament al jutjat.

D'acord amb el relat de l'Acusació Pública, el processat, el 17 de febrer de 2021, era al seu domicili de Gijón quan es va personar al lloc la comissió judicial, acompanyada d'agents de la Policia Local, per executar el seu desnonament.

Aleshores, segons indiquen des de la Fiscalia, "l'acusat va esgrimir una destral davant dels policies, escometent-los, cosa que va provocar la caiguda d'un d'ells, a qui va aconseguir amb la destral en una cama".

"L'acusat també tenia 3 ganivets, un d'ells de 20 centímetres de fulla i dos més de 24 centímetres de fulla, que portava al cinturó, i una barra d'ungla. Amb un d'aquests ganivets va ferir un altre dels agents, que prèviament havia aconseguit arrabassar-li la destral. A l'enfrontament va resultar ferit també un tercer policia", apunta el Ministeri Públic.

Un dels agents va tenir lesions consistents en trencament obliqua de menisc intern, i va necessitar tractament mèdic consistent en intervenció quirúrgica amb un dia d'hospitalització. Va trigar a curar 79 dies. Li van quedar com a seqüeles dues cicatrius.

Un altre dels agents va patir lesions consistents en excoriacions i ferides a la cara i una mà, de les quals va curar en 12 dies. Va precisar l?extracció d?una peça dental. A més, li van quedar diverses cicatrius com a seqüela.

El tercer agent va tenir lesions consistents en contusió i ferida al braç esquerre, de les quals va curar en 10 dies sense precisar tractament mèdic. Li va quedar com a seqüela una cicatriu.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d?un delicte d?atemptat agreujat i de dos delictes de lesions. Inicialment sol·licitava quatre anys de presó pel delicte d?atemptat i, per cada delicte de lesions, un any de presó, a més d?una multa de dos mesos amb quota diària de 15 euros pel de lesions lleu i el pagament de les costes.

En concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Fiscal sol·licitava que l'acusat indemnitzi el primer agent amb 600 euros; el segon agent, amb 4.920 euros; i al tercer agent, amb 2.680 euros per les despeses dassistència al centre dental que sacreditin. A més, demana que l'acusat també indemnitzi el Sespa per les despeses d'assistència dels agents lesionats.