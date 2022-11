Igor d'Oliveria @Twitter

Un home es va precipitar per un penya-segat de 12 metres després de perdre l?equilibri mentre es prenia una selfie amb vista a una platja. Va morir a l'acte al Brasil la tarda de l'11 de novembre.

L'analista de logística Igor d'Oliveira Rodrigues Dias intentava prendre's una selfie quan va caure des d'una altura d'uns 12 metres des de la roca que corona la platja de Joatinga a Rio de Janeiro, informen mitjans locals.

Mentre queia cap avall, va morir quan el seu cap va colpejar amb una roca . Els bombers van ser enviats immediatament al lloc, però només van poder declarar mort Rodrigues Dias. Van haver d'utilitzar un helicòpter per retirar el cos del lloc.

En declaracions als mitjans locals, la seva mare devastada, Luiza Rodrigues, de 60 anys, afirma: "Al matí havia signat un contracte amb una empresa per a la qual volia treballar. Així que va sortir amb un amic per tenir una petita celebració a la platja".

El seu pare, Jonas Dias, també ha parlat amb els mitjans locals: "Ell va morir abans que jo, i això no ho accepto. Jo crec que tot fill ha d'enterrar el seu pare, i no el pare enterrar el seu fill. És una tragèdia", afirma davant la premsa.

Igor, que era graduat de la Universitat Federal de Rio de Janeiro i tenia dos títols de postgrau, va ser descrit per la seva mare com un home que "tenia tota una vida per davant".

El 12 de novembre Igor va ser enterrat al barri de Caju.

Parlant sobre l'incident, el portaveu del Departament de Bombers de Rio de Janeiro, Fabio Contreiras, va dir: "Sempre hem d'estar segurs, mai acostar-nos a la vora de les roques, o demanar-li a algú que faci una fotografia, si cal".