Un nen de dos anys ha mort a causa de la floridura que estava instal·lada a les parets de casa seva. Awaab Ishak havia celebrat el seu segon aniversari tan sols una setmana abans del tràgic desenllaç. Ell vivia en un apartament d'una habitació amb els seus pares, que prèviament ja s'havien queixat Rochdale Boroughwide Housing (RBH) sobre la floridura, tal com detalla la investigació.

Després de sis dies de proves al Tribunal Forense de Rochdale, Regne Unit, es va concloure que "va morir com a resultat d'una afecció respiratòria greu causada per l'exposició perllongada a la floridura a l'entorn de casa seva".

La família del nen va afirmar després de l'audiència que ja li havien suplicat al proveïdor del seu apartament que arreglés el problema perquè els preocupaven les condicions amb què havien de viure. Segons el nucli familiar, RBH els van deixar sentint-se "absolutament inútils" i va al·legar que van ser tractats d'aquesta manera perquè no eren nadius del Regne Unit.

El director executiu de RBH, Gareth Swarbrick, ha dit que la mort d'Awaab hauria de ser una "crida d'atenció per a tothom en vivenda, atenció social i salut". A més, va fer autocrítica després d'aquesta tragèdia: "No vam reconèixer el nivell de risc per a la salut d'un nen petit per la floridura a casa de la família. Permetem que un procés legal de deteriorament, àmpliament utilitzat al sector de l'habitatge, es interposés en el camí per abordar la floridura immediatament. Ens hem d'assegurar que això mai no torni a succeir".