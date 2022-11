Audiència de Barcelona / @EP

La secció 5 de l'Audiència de Barcelona jutja aquest dimecres un entrenador de futbol sala de Llinars del Vallès (Barcelona) acusat d'abusar sexualment d'una nena de 13 anys que entrenava.

L'escrit d'acusació de la fiscal exposa que es va aprofitar de la seva relació de confiança i de l'autoritat que tenia per ser el seu entrenador per portar-la a casa, on la va fer un petó.

A partir de llavors van començar a intercanviar missatges de Whatsapp de contingut sexual i un dia la va portar a una zona boscosa i apartada i van mantenir relacions sexuals.

Per aquests fets la fiscal acusa dos delictes d' abús sexual a una menor de menys de 16 anys i demana condemnar-lo a 15 anys de presó.

La fiscal també reclama que se li imposi una ordre d'allunyament de la nena i que la indemnitzi amb 30.000 euros per danys morals.