Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

El Servei Català de Trànsit ha informat de la mort aquest dijous d'una ciclista de 47 anys en un accident a la carretera BV-5201, a l'alçada del punt quilomètric 17,3 a Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona) , ha explicat a un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.19 hores que, per causes encara investigades, una ciclista que anava en grup ha patit una caiguda i un camió que circulava per la via l'ha atropellat mortalment.

Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una unitat i helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquest dijous, són 142 les persones que han mort aquest any a la xarxa viària interurbana, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

L'entitat ha recordat que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició de familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos i rebre suport psicològic.