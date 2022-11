Porc senglar - ARXIU- UNSPLASH

Un caçador francès s'ha disculpat per matar a trets un home britànic que va pensar que era un porc senglar . El franc-britànic Morgan Keane, de 25 anys, va ser assassinat a trets mentre tallava llenya a prop de casa seva a Calvignac, un poble al sud-oest de França, on els activistes contra la caça ia favor de la caça s'han fet càrrec del cas .

L'home que va disparar el tir fatal i un altre que va organitzar la caça del porc senglar han estat jutjats aquest dijous per homicidi involuntari a la propera ciutat de Cahors.

Tots dos podrien ser condemnats a tres anys de presó i una multa de 75.000 euros.

"No hi ha un dia que no s'ho pensi, m'ha marcat de per vida. Ho sento" , va dir el tirador al tribunal, admetent que no havia "identificat l'objectiu".

L'assassinat accidental ha donat lloc a demandes de restriccions més estrictes per disparar a les àrees rurals del sud-oest de França, on la caça és comuna. A nivell local, els grangers veuen les caceres com a necessàries per mantenir baixa la població de cérvols i porcs senglars.

Quan la temporada de caça està en ple apogeu, els sons dels trets ressonen en grans extensions del camp francès.

D'altra banda, l'activista per la restricció d'armes Audrey Tindiliere, l'organització de la qual es va crear després de la mort de Keane, diu que el grup ha obtingut molt de suport en el poc temps que ha estat operant. "Molta gent ens dóna suport", va dir Tindiliere. "El 80% de la gent està a favor de reforçar la regulació de la caça per millorar el repartiment del camp amb els caçadors", va dir a l'AFP abans del judici.