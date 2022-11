0 PAY Newsflash DavidConde 03

Un nen petit va morir tràgicament de gana després que el seu pare patís un infart mortal. David Conde va morir als 2 anys el febrer d'aquest any, però les autoritats no van revelar la causa de la mort fins a principis d'aquesta setmana. La mort, a Ginebra, Nova York, va ser declarada un accident.

El nen petit va ser descrit com "un bell nadó amb flocs arrissats, que tenia un somriure determinat i una disposició dolça". El pare, el senyor Conde, va patir un infart fatal com a conseqüència d'una malaltia cardiovascular. Tenia 59 anys.

"Es creu que el senyor Conde va morir primer i el nen no va poder obtenir cap aliment després de la mort del seu pare" , va dir la policia, que va trobar el pare mort en un pis fred que no tenia la calefacció encesa. Estava al llit al llit amb el seu nadó a prop.

La família de David va trucar a la policia després que el pare no hagués tingut contacte amb ningú des de fa una setmana. Segons la NBC, cap no havia estat vist amb vida des del 22 de gener.

El tinent de l'algutzir del comtat d'Ontario, David Cirencione, va dir que "no hi havia signes de lluita a la residència. No tenim cap raó per creure que algú més era a l'apartament quan aquests dos van morir".

El tinent va dir al mitjà de comunicació local Democrat & Chronicle que l'escena va ser difícil d'afrontar per als oficials que treballaven aquell dia. "Va ser una escena molt difícil per a nosaltres treballar, per a tots els socorristes que hi van haver d'entrar. Això no és una cosa que veiem cada dia. No és agradable. Va ser una escena molt inquietant".