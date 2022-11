El colom mort va salvar la noia / Freepik

Els vídeos de TikTok no deixen de fascinar-nos per les inversemblants que poden semblar moltes vegades... i aquesta vegada no és diferent. Una noia va explicar a la famosa xarxa social que es va lliurar de ser atracada gràcies a un colom mort que portava a la motxilla.

Alex Ramter, un tiktoker que entrevista persones random , va entrevistar una noia que anava vestida de pallasso i li va demanar que li expliqués alguna cosa que ningú cregués, i va ser quan ella va explicar aquest episodi.

La protagonista explica que va trobar un colom mort, "gairebé sec", i que se'l va posar a la motxilla per portar-lo a casa i "rentar els seus ossets". Ella venia de l'escola i, per arribar a casa, necessitava agafar el transport públic.

Quan ja era a la combi (el mètode de transport públic), aquest es va aturar i van entrar dos atracadors que van demanar als passatgers que ensenyessin les seves motxilles. I és clar, quan ella el va obrir i van veure que hi havia un colom pràcticament mort... no van tornar a acostar-s'hi. Aquí ho explica tot: