Arxiu - Un agent i un cotxe patrulla de la Policia Nacional. Foto arxiu.

La Policia Nacional ha detingut un home, espanyol de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un establiment, després d'irrompre de matinada per la força en un establiment al barri de Foners (Palma).



Segons ha informat la Prefectura Superior de les Balears en una nota de premsa, els fets i l'arrest es van produir dimecres passat, després que el 091 rebés un avís que s'estaven escoltant cops a l'interior d'un local.



En arribar, els agents van comprovar que la porta de l'establiment estava forçada i que a l'interior hi havia dues màquines forçades i que els armaris i la caixa registradora també estaven regirats.



Més tard, en presència del propietari del local, van comprovar que s'havien emportat diners i dècims de loteria.

Els funcionaris policials van fer diverses batudes per la zona i van donar l'alto a un vehicle conduït per un home que coincidia plenament amb les característiques aportades del possible autor del robatori. L?home es va negar a col·laborar amb els policies.



A l'interior del vehicle, així com entre les seves pertinences, els agents van trobar ocults prop de 600 euros, prop de 15 dècims de loteria, així com un maletí amb un ordinador portàtil i dos carregadors i una bosseta transparent que contenia, segons sembla, heroïna .



A més, a l'interior del vehicle hi havia unes tisores, dos tornavisos, unes alicates, una llanterna, un guant i una màscara. Els agents van intervenir tot allò esmentat, ja que podria haver estat utilitzat per dur a terme el robatori.



Segons han afegit, tres dies abans d'aquest arrest, l'home ja havia estat detingut per apunyalar una altra persona.