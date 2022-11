Londres / Freepik

Un home ha mort a Londres després de caure des d'un edifici de 46 pisos . L'home va caure des del restaurant Sushi Samba, freqüentat per moltes celebritats i situat a la planta 37 de la Torre Heron. La policia londinenca va confirmar que l?home va morir i que no hi ha cap sospitós.

Els testimonis van explicar com es va desenvolupar la tragència. "Vam sentir aquest soroll totpoderós, no vam poder esbrinar què era. Semblava un accident automobilístic", deia un.

En un tweet de la Policia de la Ciutat de Londres, deia: "Lamentablement, podem confirmar que un home va morir després d'una caiguda des d'una altura a Houndsditch, EC2N, ahir. Els seus familiars han estat informats i estan sent recolzats per oficials. La mort de l'home està sent tractada com a no sospitosa i els oficials continuen amb la seva investigació".