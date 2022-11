Pastís d'aniversari - UNSPLASH

Un aniversari ha acabat de la pitjor manera possible, amb 21 membres de la mateixa família morts en un incendi. El succés va tenir lloc en un apartament a la Franja de Gaza.

Segons els funcionaris de la franja de Gaza, l'incendi aquest dijous a la nit en un edifici residencial de tres pisos al camp de refugiats de Jabaliya va ser alimentat aparentment per gasolina emmagatzemada.

Afirmen que encara no és clar com es va encendre la gasolina, però que s'està duent a terme una investigació.

Va ser un dels incidents més mortífers a Gaza en els darrers anys fora de la violència derivada del conflicte israelià-palestí.

El foc va destruir l?apartament de l?últim pis de l?edifici, llar de la família Abu Raya.

Mohammed Abu Raya, un portaveu de la família, ha explicat que es van reunir per a dues celebracions, l'aniversari d'un dels nens i la tornada d'un dels adults d'un viatge a Egipte.

Abu Raya va parlar a l'Hospital d'Indonèsia al nord de Gaza, on s'havien emportat els cossos i on els familiars sanglots esperaven que comencessin les processons fúnebres.

Va qüestionar les afirmacions que la benzina emmagatzemada va alimentar l'incendi i va dir que era més probable que els mobles fets de materials inflamables acceleressin les flames.

El desastre va ser que ningú no va sortir viu per dir-nos la veritat de les coses. No crec que fos benzina emmagatzemada”, ha afirmat.

Els assassinats pertanyien a tres generacions: una parella, els seus cinc fills i una filla, dues nores i 11 néts, segons Abu Raya i Mohammed Jadallah, que es van casar amb membres de la família Abu Raya.