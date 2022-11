David Summey amb la seva mare assassinada - FACEBOOK

Un home que va assassinar brutalment la seva mare i es va prendre selfies amb el seu cadàver ha estat condemnat a 20 anys de presó aquest divendres. David Sumney, de 33 anys, de Pennsilvània, els EUA, va documentar l'assassinat de Margaret Sumney, de 67 anys, amb més de 275 fotos i va posar al costat del seu cadàver amb les mans regalimant sang l'agost del 2019.

L'assassí ha rebut una sentència de 20 anys després de signar una declaració de culpabilitat que va fer que Summey sortís lliure de ser condemnat càrrec d'assassinat en tercer grau, per a gran enuig de les germanes de la seva mare, que afirmen que hauria d'enfrontar càrrecs d'assassinat en primer grau.

Sumney va ser arrestat pocs dies després de matar la seva mare a Pennsilvània quan es van trobar la targeta de dèbit, el collaret, el braçalet i tres xecs de la seva mare entre les seves pertinences.

Va reservar una habitació d'hotel a Filadèlfia després de l'assassinat i va donar al gerent de l'hotel un joc de perles que pertanyien a la seva mare afirmant que eren "d'una dama especial".

Els fiscals també han provat que Summey va buscar "quant de temps passa abans que un cos comenci a descompondre's?" i orro contingut relacionat a Internet el 2020.

Mary Ellen, la germana gran de Margaret, va dir que el seu nebot hauria d'haver rebut la pena de mort, mentre que la seva altra tia, Ann, va pregar al jutge que "no li donés una segona oportunitat".

La neboda de Margaret, Margo, va descriure a la cort dijous l'escena dins la casa de la seva tia quan va notar una "olor metàl·lica". Li va dir al jutge: "Ell és l'epítom de la maldat pura. No trobarem mai la pau amb res d'això".

Ellen, la mitjana germana de Sumney, ha afirmat que va sentir enuig i disgust per la sentència, i va decidir no assistir a la cort en persona perquè els seus desitjos d'una sentència més alta van ser "ignorats repetidament".

També va descriure les horribles ferides que Sumney va infligir a la seva mare. "Li vas trencar l'esquena. Vas paralitzar la nostra mare. I després la vas colpejar. La sang va esquitxar les parets", relata. "Però crec que la part més malalta són les fotos. Les 277 fotos. Només prens fotos si vols tornar enrere i veure què vas fer" , sentencia.

L'oficina del metge forense del comtat d'Allegheny va dir que va patir fractures a les costelles ia la columna que l'haurien deixat destrossada de la cintura cap avall després de la brutal pallissa. També hi havia talls i blaus a tot el cos.

La germana Mary-Ellen va trucar al seu nebot "monstre" i estava furiosa amb la sentència. Va dir: "David, ella et va donar tot el que tenia. I quan no tenia res més a donar, la vas matar. No tenia idea que eres aquest tipus de monstre. I encara estic molesta perquè no vas ser processat per complet. Això va ser assassinat en primer grau”.

Tot i això, l'oficina del fiscal de districte del comtat d'Allegheny ha afirmat que "es va fer justícia" després de la sentència de 20 anys. L'advocat de Sumney, Chris Patterini, va dir que "va expressar remordiment" i que només hauria d'estar després de les reixes set anys, i Ellen va cridar: "Això és ridícul".

El jutge va celebrar una reunió de declaració de culpabilitat de 15 minuts al setembre amb membres de la família Sumney, on cadascun va expressar el seu disgust per l'acord de culpabilitat.



Tot i que la família va rebutjar la declaració de l'acusat, aquesta va seguir endavant, ja que el jutge va dir: "Els casos es resolen regularment en contra dels desitjos dels membres de la família... i, de vegades, fins i tot de les víctimes".