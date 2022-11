L'AESAN adverteix de salmonel·la en una xistorra venuda a Lidl |@EP

L' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) , alertada per les autoritats de Navarra, ha avisat de la presència de salmonel·la en un lot de 'xistorra de Navarra' que ha estat distribuït exclusivament en supermercats Lidl a Espanya. De moment, no tenen constància de casos de persones afectades per salmonel·losi , una malaltia comuna de transmissió alimentària , en relació amb aquest producte.

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Navarra relativa a la presència de Salmonella , al producte CHISTORRA DE NAVARRA”, ha assenyalat l'AESAN en un comunicat a la seva pàgina web publicat el 18 de novembre.

El lot afectat per salmonel·la de 'Chistorra de Navarra'

L'Agència ha explicat que es tracta d'un producte de 220 grams , refrigerat i envasat al buit, el número de lot del qual és el 222429 i que té dates de caducitat 26/02/2023 i 27/02/2023.

La informació ja ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

