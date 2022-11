Pel que sembla, en aquests dos casos han estat els seus dos pares els que han decidit posar fi a la vida de la seva filla de només quatre mesos i del seu fill de tres anys.

Pel que sembla, el succés va passar, segons la versió del pare, quan la nena de quatre mesos va caure des d'un gronxador . Tot just comprovar que la quasi recent nascuda no respirava, l'home de 22 anys va decidir trucar a l'equip d'Emergències.

Quan els agents van arribar a la direcció indicada van trobar un testimoni realitzant la RCP a la petita . Tot i això, ni el testimoni ni l'equip mèdic va poder fer res per salvar-li la vida.

Cap a les 19 hores de diumenge, la Policia va rebre una trucada en què asseguraven que un nen de només tres anys s'estava ofegant en refugi per a persones sense llar situada al barri de Nova York. Tot just arribar al recinte, els agents van traslladar el menor fins a l'hospital on els metges només van poder certificar la seva mort.