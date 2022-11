Detinguts sis joves per una vintena de robatoris a 'supers' de Barcelona|@EP

Sis joves entre 19 i 25 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra entre el 8 i el 10 de novembre com a presumptes autors d'una vintena de robatoris, principalment furts, a supermercats de Barcelona. Els agents també van detenir dos homes de 26 i 55 anys com a presumptes autors d'un delicte de receptació. S'hi portaven grans quantitats de cafè, articles d'higiene personal, begudes energètiques i llaunes de conserva, entre altres productes.

La investigació es va iniciar a principis de gener del 2022 quan es va tenir coneixement d'un primer robatori en un supermercat del districte de Sarrià-Sant Gervasi, quan un home va sostreure una caixa d'ampolles de xampany per valor superior a 260 euros. Va accedir per l'establiment i va entrar al magatzem, i seguidament va obrir la porta d'emergència on va facilitar la mercaderia sostreta a un altre individu, per tornar a l'interior del supermercat i passar per línia de caixa adquirint una ampolla d'aigua.

ROBATORIS EN UNA CONEGUDA CADENA DE SUPERMERCATS

Durant els mesos posteriors i fins a finals de novembre d'aquest any es van produir robatoris successius comesos en establiments d'alimentació de la capital catalana -la majoria en una reconeguda cadena de supermercats- amb un total de més de vint fets consumats. Els detinguts actuaven de forma heterogènia a l'hora de fer els robatoris.

En algun dels casos els lladres entraven al magatzem de la botiga i agafaven roba dels treballadors per passar inadvertits o fins i tot accedien per la porta d'emergència als magatzems i fugien amb la mercaderia per aquest mateix accés. En altres, s'amagaven la mercaderia entre la roba oa les motxilles i quan arribaven a línia de caixa pagaven un altre producte de poc valor per passar el més inadvertits possibles. Els lladres furtaven principalment begudes alcohòliques, grans quantitats de cafè, articles d'higiene personal, begudes energètiques, llaunes de conserves o, darrerament, productes nadalencs.

DISPOSITIU DE VIGILÀNCIA

Amb totes les informacions i amb la resta de gestions realitzades per part dels investigadors, com ara el visionat de les imatges de videovigilància, es va establir en les darreres setmanes un dispositiu de seguiment i vigilància dels presumptes autors dels fets.

D'aquesta manera, el 8 de novembre passat els agents van detenir tres dels lladres quan es trobaven en un petit supermercat del districte de Sant Andreu on venien la mercaderia sostreta. El mateix dia, els Mossos van detenir dos homes que regentaven dos petits supermercats a Barcelona com a presumptes autors d?un delicte de receptació. Entre el 9 i 10 de novembre, també van arrestar tres homes relacionats amb els robatoris als comerços. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Cal ressaltar que, en el cas de quatre dels arrestats, el jutge va decretar una ordre de prohibició d'accés als establiments de la reconeguda cadena de supermercats on van tenir lloc la majoria de robatoris. Un dels detinguts està relacionat amb 16 dels més d'una vintena de fets consumats i la resta amb 13, vuit i set fets, respectivament.