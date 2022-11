Localitzat, sense vida, un home de 42 anys que es buscava a Osona|@EP

Poc abans de les 12 hores del migdia s’ha localitzat, sense vida, la persona que es buscava des de divendres al vespre a la població de Rupit i Pruit. Es tracta d’un home, de 42 anys, que va sortir a fer una travessa als voltants del castell de Rupit. Tan sols s’havia localitzat el seu vehicle estacionat al casc antic del municipi.

Les tasques, coordinades pels Bombers de la Generalitat, es van iniciar ràpidament per aquelles zones per on podria haver anat el desaparegut. Durant tot el dia d’ahir es van establir també diferents sectors de recerca, però tampoc van donar cap resultat.

Aquest matí, amb la llum del dia, s’ha reiniciat la recerca, extensiva, entre Rupit i Tavertet amb un total de 13 dotacions: des de l’aire, amb l’helicòpter i efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) per revisar les cingleres.

Per terra s’han format diferents grups de treball mixtes, coordinats per Bombers, que han establert sectors de recerca. Així, les dues unitats canines del Grup Caní de Recerca dels Bombers, amb un gos de venteig i un de rastreig, tenien previst revisar la part de baix de les cingleres, i a la part de dalt, es tornaven a revisar pistes i camins.

Finalment un dels grups mixtes de treball ha localitzat el cos, sense vida, en un corriol a baix d’una cinglera, a l’est del Salt de Sallent, en un lloc de difícil accés. Immediatament fins allí s’hi ha desplaçat l’helicòpter amb els efectius dels GRAE que han accedit fins el cos.

Acte seguit s’han iniciat els procediments policials per part dels Mossos d’Esquadra que hi han desplaçat la l’helicòpter i la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) i policia judicial per aixecar l’atestat de l’accident i realitzar l’extracció del cos de manera conjunta i amb el suport de Bombers.

En el dispositiu de recerca hi ha treballat efectius dels Bombers de la Generalitat entre els quals l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE, (Grup d’Actuacions Especials), la unitat canina del GRCR (Grup Caní de Recerca), efectius dels EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal), i del GROS (Grup Operatiu de Suport).

A més, s’ha ubicat una Unitat de Comandament al camp de futbol, on s’hi ha instal·lat el Centre de Comandament dels Bombers. El dispositiu també ha comptat amb la participació dels Mossos d’Esquadra, que hi han desplaçat patrulles de seguretat ciutadana, helicòpter, efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya i de la unitat canina, i de persones voluntàries. S’hi ha desplaçat, a més, una unitat del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) amb suport psicològic.

Continua la recerca d’un home de 78 anys a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)

Es manté el dispositiu de recerca d’un home, que dijous passat, es va perdre per la zona del santuari de la Mare de Déu del Llord.

Avui, l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE revisaran cingles i barrancs des de l’altiplà del santuari de la Mare de Déu de Llord així com també el perímetre del pantà. També es revisaran pistes i camins a la zona inferior del barranc.

A més, també es tornaran a revisar, en recerca extensiva, i en grups de treball coordinats per Bombers, les zones del Pla de Sallord, el Camí de Torroella, el Camí de Sant Jaume i la zona de La Mola.

En el dispositiu de recerca hi treballen Bombers de la Generalitat amb l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE, efectius del GROS amb la Unitat de Comandament, i personal EPAF. A més, també hi ha desplaçats efectius dels Mossos d’Esquadra, de les ADF i persones voluntàries.