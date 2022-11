Imatge de Terrassa per l'aire / @EP

'El programa d'Ana Rosa' parla en directe amb la mare d'una menor a qui van intentar segrestar al mig del carrer a punta de pistola. La menor no vol donar declaracions i la seva mare prefereix amagar la seva identitat a causa del temor que tenen a l'acusat que ja està en llibertat.



La mare demana a les institucions que ajudin psicològicament la seva filla i que es faci justícia amb alguna mesura de seguretat



Els Mossos d'Esquadra van detenir el segrestador que en pocs dies va quedar en llibertat provisional sense cap mesura contra la víctima.

L'acusat es passeja contínuament pels voltants del domicili de la víctima i la mare, de la víctima està molt preocupada: "La meva filla no vol sortir de casa, sap que aquesta persona és fora, li fa por sortir al carrer i no tenim suport per part de la justícia ni de cap mena.El noi ha estat dos dies aquesta setmana per la zona, el dia 20 vaig arribar de fer la compra amb la meva filla i una amiga del col·le, en arribar a casa vam veure com passava amb el mateix cotxe amb què va venir l'endemà del segrest. Al cap de dos dies ho he tornat a veure passant amb el mateix vehicle per on vivim, es passeja per aquí i no passa res", matisa.

Una situació insostenible per a la víctima, que "no surt ni a buscar el pa, només surt per anar a l'institut amb els seus amics de l'escola i després res, ella sola no surt, li fa molta por" . Un moment crític en què totes les institucions estan donant l'esquena a la menor perquè la mare confessa estar demanant ajuda psicològica per a la menor, parlant amb l'institut i, de moment, "tot és un fracàs, no en tinc cap resposta" .

La mare explica com van trobar el tipus que va intentar segrestar la seva filla: "Això va passar el dia 3 a la nit, el 4 ens denunciarem. Vam tornar a casa, vam fer neteja i en sortir per anar a recollir el meu altre fill del col·legi, en muntar-nos al cotxe vam veure passar el vehicle del segrestador, anaven dos sud-americans i per les característiques que va explicar la meva filla tot quadrava. Ens hi vam acostar i la meva filla es va posar molt nerviosa, ho va reconèixer i va dir que era aquest".

"Vaig començar a preguntar pel barri i em van comentar que a aquest tipus l'anomenaven 'El Julio' , que venia a fer un altre tipus de coses que no són legals i per on vivia més o menys. Vaig estar dos o tres dies investigant per saber qui era i dir-li tot als mossos, fent jo de policia... quan ho tinc localitzat, truco als mossos i m'atenen malament, em criden per telèfon, que qui sóc jo per fer aquestes investigacions", comenta indignada.

En no passar res, arriba el dia de la detenció, amb el segrestador novament al costat de la víctima: "Al meu portal, de casualitat, veig que gira el dominicà la cantonada amb un altre i veig que accedeixen a un restaurant. Truco a una amiga, ella es persona amb mi a la porta del restaurant, vam trucar al 112, van venir dues patrulles de mossos i van intervenir - hi . catalogat com si fossin amenaces, no com un intent de segrest ...”.