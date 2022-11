Agent de Policia Nacional.

Agents de la Policia Nacional han detingut un individu a la localitat de Banyoles (Girona) per la seva presumpta participació en un delicte de desordres públics en ser responsable de 14 trucades malicioses d'amenaces de bomba, entre elles la que va provocar el desallotjament dels Jutjats de Santiago de Compostel·la a principis doctubre.

Per evitar ser detectat utilitzava diferents terminals mòbils i feia les trucades des de diferents localitats i fins i tot des de l'estranger, segons ha informat la Policia Nacional. Els investigadors han constatat 14 trucades malicioses en el període comprès entre els anys 2020 i 2022.

Segons la investigació, les trucades en què alertava de la col·locació d'artefactes explosius anaven dirigides a persones físiques i entitats públiques i privades, ubicades a diferents localitats espanyoles.

Això provocava l'activació dels respectius centres de coordinació d'emergències i d'unitats policials de les diferents ciutats, amb els consegüents trastorns causats tant a particulars com als serveis receptors de les trucades, segons ha assenyalat la policia.

A principis d'octubre, el detingut presumptament va alertar de manera falsa i maliciosa que "esclataria una bomba als Jutjats de Santiago de Compostel·la" com a conseqüència d'aquest acte delictiu. A manera preventiva es va produir el desallotjament de les seus judicials situades al Polígon de Fontiñas, així com l'Edifici Centre d'Innovació Cultural (CINC) a la Ciutat de la Cultura de Galícia, seu temporal del judici per un accident ferroviari.