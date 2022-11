Arxiu - Entrada a l'Audiència Nacional a Madrid, (Espanya).

L'Audiència Nacional (AN) jutja des de dimarts sis homes com a presumptes integrants d'una cèl·lula gihadista desenvolupada amb "l'ideari" de l'Estat Islàmic i que tenia entre els seus plans "la perpetració d'un atemptat" a Barcelona, on estaven assentats.

El judici havia d'haver arrencat dilluns passat, però el tribunal va acordar suspendre la primera sessió a causa de l'absència de dos advocats.

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia demana entre 14 i 8 anys de presó per delictes de promoció i direcció d'un grup terrorista, d'integració en grup terrorista i de col·laboració activa amb grup terrorista.

Rabah H., àlies 'Rabeh' o 'Berkan Azizi', és per al Ministeri Fiscal el líder de la cèl·lula terrorista establerta a Barcelona i en què s'haurien integrat Omar N., encarregat de formació i contacte amb DAESH; Hatab S., àlies 'Miami', al comandament de l'aparell informàtic, i Lyes A., àlies 'Soufian', identificador d'objectius.

El fiscal sosté que la cèl·lula estava en disposició d'actuar a la capital catalana. "No només s'havien format teòricament als postulats del salafisme gihadista radical, sinó que a més s'havien ensinistrat en l'elaboració d'explosius i en el maneig d'un altre tipus d'armes i havien iniciat el procés per proveir-se de l'armament necessari amb aquesta finalitat", explica a l'escrit.

Per elaborar els seus plans d'atemptat, el Ministeri Públic diu que haurien comptat amb l'ajuda de Younas E. per intentar obtenir armament i de Hichem H. per aconseguir dades sobre objectius.

CONTACTE DIRECTE AMB DAESH



I, segons explica el Ministeri Públic, la cèl·lula "estava en contacte" amb Estat Islàmic a partir d'Omar N. i "a través d'un complex sistema consistent en l'ús encadenat de diverses aplicacions, alienes entre si" i "l'ús seqüenciat del qual permetia establir una interlocució directa amb l'ISIS".

Per contactar amb membres del DAESH, Omar N. va accedir a un bloc administrat per algú que deia ser un contacte autoritzat de l'organització a la zona de conflicte a l'Orient Mitjà. Després, va ser remès a aplicacions de missatgeria instantània en què hauria conversat "directament", a partir del juny del 2018, amb responsables d'ISIS, que el mantenien "puntualment" informat.

A més, en paral·lel a aquests contactes amb ISIS, Omar N. va consultar pàgines web que recollien manuals sobre fabricació artesanal d'explosius per a "llops solitaris", exposa el Ministeri Públic.

També a través d'internet, el presumpte líder de la cèl·lula, Rabah H., per mantenir en comunicació amb DAESH la cèl·lula que dirigia, accedia a llistes amb contactes de gihadistes i consultava els vídeos publicats per productores de l'organització.

En el seu rol de lideratge, Rabah H. convocava reunions per formar-se a la ideologia salafista radical, subministrava material propagandístic de tall gihadista per als seus companys, imposava normes de conducta i seguretat, repartia tasques i fixava objectius.

Com a objectius es van fixar "especialment" en "interessos russos" i, per exemple, Lyes A. va fotografiar tres iots d'empresaris russos que es trobaven ancorats habitualment al port de Barcelona.

CAPTAR A MENORS D'EDAT



Les reunions tenien una "doble finalitat", segons la Fiscalia: d'una banda, unir el grup en voluntat terrorista i, de l'altra, en estar obertes a la participació de terceres persones, fins i tot menors d'edat, facilitaven la captació per a futurs gihadistes .

"Gràcies a aquesta connexió directa, els membres de la cèl·lula podien consultar quant material nou fos publicat per algun dels canals oficials de l'ISIS, de vegades fins i tot al cap de pocs minuts de la publicació a internet per part del grup terrorista, així com estar informats gairebé en temps real dels atemptats que es produïssin", detalla el fiscal a l'escrit.

La cèl·lula, que segons el relat de la Fiscalia "va mantenir contactes amb altres persones que han estat objecte de diverses investigacions per terrorisme gihadista" a la mateixa Audiència Nacional, navegava per la 'deep web', on trobava "tot tipus de material de tall" salafista violent i radical", com a atemptats o execucions.

Altres dels presumptes integrants de la cèl·lula, apunta la Fiscalia, van buscar per internet diversos tutorials "sobre el maneig de ganivets de combat" a més d'"indicacions sobre com desenvolupar amb èxit atacs mitjançant atropellaments massius".

"Una vegada obtinguda la necessària formació i cohesió ideològica de la cèl·lula, formada aquesta en la utilització d'explosius i ganivets i en com fer amb èxit atropellaments massius i amb l'expectativa d'obtenció de material de guerra, es va procedir a marcar els objectius possibles ", afegeix l´escrit de la Fiscalia.