Un grup de periodistes del programa Equip de Recerca de La Sexta han estat agredits per un grup d'encaputxats que han preparat una emboscada contra ells a la Zona Franca de Barcelona. Els agressors van seguir els reporters i els van obligar a baixar del cotxe, agredint-ne un i robant el material de l'enregistrament, inclosa una càmera.

Així ho han detallat fonts de Mossos d'Esquadra, que asseguren que estan investigant l'agressió, que es va produir al carrer Motors de Barcelona fa uns dies . La policia catalana creu que l'atac va ser organitzat, perquè els assaltants van seguir els reporters ia més tenien tapats les cares.

Fonts de Mossos han confirmat a Crònica Global que "hi ha una investigació oberta" per l'atac i el robatori de material. Tot i això, des de la policia catalana no pot aportar més dades en aquest moment per no comprometre la investigació, que segueix en marxa.