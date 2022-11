El veí va disparar a la cama de l?home / Freepik

Un home de 30 anys està sent buscat per la Policia Nacional després de tirotejar un veí i ferir-lo a la cama. El motiu no va ser cap altre que obrir la porta del portal a la seva dona, cosa que va considerar com una greu ofensa. Els fets van tenir lloc aquest dilluns a la nit a Paterna.

L'home ha estat intervingut d'urgència a l' Hospital La Fe de València , però està fora de perill. Es preveia que el presumpte autor dels trets estaria refugiat al seu domicili, però quan el Grup d'Operacions Especials (GOES) de la Policia Nacional han assaltat l'habitatge, l'home no hi era. Per tant, el matrimoni ja havia abandonat la casa després del tiroteig. En aquests moments s'estan implantant controls per localitzar i aturar el presumpte autor del tiroteig.

MOMENT DEL TIROTEIG

L'espantós episodi va tenir lloc cap a les 20.30 h de dilluns , quan l'agressor i la seva dona -que està embarassada-, arribaven al seu domicili. En aquell moment, el veí de 56 anys era dins del portal de la finca. Els va obrir la porta i els va cedir el pas com un gest d'amabilitat, però l'home va veure aquest acte com un gest libidinós cap a la seva dona i van començar a discutir.

Va arribar un moment en què el veí va pujar corrent cap a casa seva i va tornar amb una pistola per disparar-lo dues vegades, quan una va arribar a la cama. Mentre el veí demanava ajuda, la parella va aprofitar per escapar-se.