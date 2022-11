Arxiu - Policia Municipal de Madrid, recursos - POLICIA MUNICIPAL DE MADRID, - Arxiu

La Policia Municipal de Madrid va detenir el cap de setmana passat un matrimoni, de 32 i 34 anys i nacionalitat equatoriana, per deixar soles les seves filles de 2 i 5 anys en un cotxe per anar-se'n de botellón, ha informat aquest dimarts el Cos Local en un comunicat.

Tot va passar la nit del 19 al 20 de novembre, quan patrulles de Puente de Vallecas van anar a inspeccionar un local i després van realitzar una intervenció per venda ambulant i botellón en una congregació de persones a la confluència dels carrers Pare Llanos i Esteban Carros, a el barri del Pou del Oncle Raimundo.

Un cop al lloc, i havent denunciat els presents per beure alcohol a la via pública, els agents van observar com una dona en clar estat d'embriaguesa s'acostava a un vehicle pròxim, un Ford Focus de color vermell, i l'obria. Aleshores, els agents es van aproximar per sol·licitar-li la documentació i evitar que pogués conduir-lo en aquest estat. És quan van veure que a l'interior del vehicle hi havia dues nenes de molt poca edat mig adormides entre bosses i cartrons. La més petita no parava de tossir.

Els policies van preguntar a l'entrevistada sobre les nenes, manifestant aquesta que són les filles i estaven a càrrec del seu marit. Però aquest home no hi era i prèviament havia estat denunciat per consum d'alcohol a la via pública. Portava absent del cotxe almenys dues hores.

Atès l'estat de la dona, també alcoholitzada, les condicions meteorològiques adverses (molt fred) i les males condicions en què es trobaven les menors, els agents actuants van sol·licitar l'ajuda dels sanitaris del Samur-Protecció Civil, que en arribar van verificar que la nena de 20 anys té 40º de febre i presentava un quadre respiratori greu. Portaven sense menjar més de 15 hores.

LES PETITES PORTEN MÉS DE 15 HORES SENSE MENJAR



Les dues menors van ser traslladades a l'hospital Niño Jesús, on li van diagnosticar un problema pulmonar. Les nenes també van ser ateses pel psicòleg de guàrdia, que després d'entrevistar-se amb les menors i la mare va derivar les diligències als Serveis Socials de manera urgent per risc de les menors, recomanant mesures d'acollida, ja que això no és la primera vegada que ocorre i porten en dejú des de les 14.00 hores, segons ha ressenyat la Policia Municipal.

Un cop a l'hospital, es van presentar agents especialitzats de la Unitat de Suport i Protecció a la Dona, Menor i Major (UAPMMM), que en funció del resultat de les proves toxicològiques de les menors ia requeriment del mateix hospital, hi traslladaran al Centre d'Acollida Isabel Clara Eugenia de la Comunitat de Madrid, ja que el mateix pediatre indica que no pot fer entrega de les menors a la seva mare, "a causa de la situació de greu risc que suposa per a elles".

La mare de les menors va ser detinguda en aquest mateix moment i agents de Puente de Vallecas es van dirigir al domicili familiar per poder detenir el progenitor, sent infructuós en un primer moment, ja que aquest no es trobava en el mateix . L'endemà al matí el van arrestar quan es disposava a sortir del seu domicili. La menor de 5 anys, una vegada amb l?alta hospitalària, va ser traslladada al centre d?acollida pels agents de la UAPMMM.

La Policia ha obert un expedient de protecció per a totes dues petites, que serà atès des dels serveis socials i també des d'Agents Tutors per fer un seguiment específic per conèixer l'estat de benestar de totes dues, ha indicat la intendent responsable de la UAPMMM, Marta Fernández.

El Codi Penal pena l'abandó d'un menor d'edat o un incapaç per part de la persona encarregada de guardar-lo amb presó d'un a dos anys. Si l'abandó és realitzat pels pares, tutors o guardadors legals, se li pot imposar una pena de presó entre 18 mesos i tres anys de presó.