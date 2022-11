Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

Dos menors acusats de presumptament violar una noia de 15 anys el 14 de febrer del 2021 a Matadepera (Barcelona) al costat d'un altre d'edat més gran es van jugar a pedra, paper o tisora qui començava a fer-ho abans.

Així ho han relatat durant la seva declaració com a testimonis els dos menors davant el Tribunal de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona, encara que ells seran jutjats per un jutjat de menors el proper 30 de novembre.

En aquest judici està acusat pels mateixos fets un altre noi --més gran d'edat-- que també va participar en la presumpta violació grupal, encara que ell ja va declarar aquest dilluns.

Els dos menors acusats han explicat que el dia dels fets van quedar amb un grup d'amics a prop de la riera de Matadepera per beure, i que la víctima va aparèixer amb un altre grup i es va començar a “fer les notes abaixant-se els pantalons”.

Passat una estona, els joves han assegurat que li van dir a la víctima d'anar a un banc a fumar una cigarreta, i que al banc els va començar a dir que "volia fer un trio", encara que ells al principi es van negar.

"VOLIA FER UN QUARTET"



En aquell moment, l'acusat més gran va passar per allà, i la jove presumptament els va dir que volia fer un quartet, encara que van tornar a negar-se, però ella va insistir i va dir que "no anava borratxa perquè ja havia vomitat".

Un dels menors ha explicat que van baixar a la riera i que ells es van apartar perquè la noia va començar a fer-li una fel·lació ia mantenir relacions sexuals amb el noi més gran.

"Quan ells van acabar li vaig dir (a l'altre menor) amb la conya de fer un pedra, paper o tisora i vaig guanyar jo, encara que com em va dir que havia d'estar a casa a les 21.30 hores, el vaig deixar", ha manifestat un .

Ha relatat que, quan van acabar, l'acusat més gran i l'altre acusat se'n van anar a casa i es va quedar ell amb la víctima: "Em va preguntar: Creus que sóc una guarra pel que estic fent? I jo li vaig dir que ella estava fent això perquè volia i perquè es divertia, i li vaig dir que si no volia, doncs res, i em va dir que tranquil, i em va fer una fel·lació i ella mateixa es va abaixar els pantalons i vaig tenir relacions amb ella”.

NEGEN OBLIGAR-LA O FORÇAR-LA



Ha negat que ella en algun moment volgués marxar, s'oposés, l'obliguessin, la forçassin o cridés , i que quan el primer va finalitzar "fins i tot va preguntar qui era el següent".

En acabar, ha explicat que la va portar amb les amigues i es va acomiadar "tan normal", i ha assegurat que als 15 minuts d'arribar a casa seva diversos amics li van preguntar si l'havia violat.

L'altre menor ha explicat que "en cap moment va fer cap gest perquè paressin, era ella la que estava tota l'estona incitant".

ALTRES TESTIMONIS



Diverses amigues de la noia que han declarat a la sessió d'aquest judici com a testimonis han explicat que la noia anava "molt borratxa" i que es va abaixar els pantalons diverses vegades per fer la gràcia --han dit-- i que elles els van pujar .

"Quan vas borratxo hi ha gent que no sap què fa", ha manifestat una testimoni, i una altra ha dit que la va haver de cuidar perquè estava caient per terra i que la víctima va dir que volia fer un trio, en les seves paraules.

"Quan s'estava baixant els pantalons a mi em va preguntar si jo creia que demà em penediria del que estava fent. Per les coses que a mi personalment em va dir, crec que era conscient del que estava fent. Jo en cap moment la vaig veure trontollar. Jo la vaig veure en tot moment ballant, jo la vaig veure normal", ha dit una altra.

Les seves amigues han assegurat que la van perdre de vista "uns 30 minuts" i que quan la van tornar a veure estava espantada i plorant i els va dir que l'havien violat, moment en què van trucar a la policia.

Una altra noia ha explicat que dies abans van crear un grup de WhatsApp per parlar d'una disfressa de Carnaval, i que quan va sortir el tema de la festa de Matadepera dues de les integrants del grup --entre les quals la víctima-- van dir que volien anar-hi i "que tenien ganes de mantenir relacions sexuals".

MOSSOS D'ESQUADRA



Per la seva banda, els agents dels Mossos d'Esquadra han explicat que al lloc dels fets van trobar dos preservatius usats i tres embolcalls de preservatiu, i han assegurat que a la zona on van passar els fets no hi ha trànsit de persones, no n'hi ha il·luminació i que “és un lloc idoni per cometre algun delicte”.

Una altra agent ha explicat que es va portar la noia al lloc dels fets, i que li va explicar que el més gran se la va emportar allà mentre els altres vigilaven, i que es va abaixar els pantalons i la va agredir sexualment: "Allà jo la vaig veure molt vulnerable i afectada. Estava molt angoixada, ho estava passant fatal".