La guerra segueix endavant entre Rússia i Ucraïna / @EP

La guerra entre Rússia i Ucraïna s'ha cobrat una nova víctima: un nadó acabat de néixer ha mort en una sala de maternitat després d'un atac rus. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski , va titllar el Kremlin de "malvat" després de rebre la notícia.

Els coets es van estavellar contra l' Hospital Vílnianska durant la nit mentre una dona estava de part amb un metge al costat. Els rescatistes diuen que la mare i el metge van ser rescatats de la runa de l'edifici de dos pisos, però el nounat no va poder sobreviure.

El governador de Zaporiyia , Oleksandr Starukh, va explicar a Telegram l'incident. "Durant la nit, monstres russos van disparar enormes coets contra la petita sala de maternitat de l'hospital de Vilnyansk. El dolor omple els nostres cors: un nadó que acabava d'aparèixer en aquest món va ser assassinat".

El president Zelenski va advertir que hi hauria conseqüències pel "terror i assassinat" provocat pels russos. "L'enemic ha decidit una vegada més intentar aconseguir amb el terror i l'assassinat el que no va poder aconseguir durant nou mesos i no podrà aconseguir. En canvi, només se li demanarà comptes per tot el mal que ha portat al nostre país".

No és la primera vegada que les tropes de Vladimir Putin són acusades d'atacar una sala de maternitat. El 9 de març, almenys quatre persones van morir i 16 van resultar ferides quan un hospital va ser bombardejat a la ciutat portuària de Mariupol.