Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit en una imatge d'arxiu @ep

Un motorista ha mort aquest dimecres en un accident a la via C-15 a l'altura d' Olèrdola (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.21 hores i fins al lloc s'hi han desplaçat una patrulla policial i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) .

Amb aquesta víctima són 147 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes des de l'inici de l'any, 40 de les quals eren motoristes.