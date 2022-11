Arxiu - Real Cancelleria de Granada, seu del TSJA. - EUROPA PRESS - Arxiu

El Jutjat de Menors de Jaén ha condemnat un menor d'edat a dos anys de llibertat vigilada i dos anys més de prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima per la comissió d'un delicte d'abús sexual amb penetració sobre una altra menor d'edat a la que va obligar a fer-li una fel·lació al mig del carrer.

Segons s'ha informat des del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), les mesures aplicades són les previstes per la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor en ser més beneficioses per a l'acusat que les penes previstes a l'actual Llei Integral de la Llibertat Sexual, per la qual hauria estat condemnat a una pena d'internament tancat.

Els fets van passar quan el menor tenia 17 anys i la menor, 16 anys . Actualment el jove condemnat ja té 18 anys i la jove continua sent menor.

La sentència, facilitada des del TSJA, considera provat que els fets van tenir lloc l'agost del 2021 en un poble de la província de Jaén i, encara que el menor va negar des del principi haver-los comès, el Jutjat considera que no només van existir relacions sexuals, sinó que la menor víctima dels fets no va prestar el seu consentiment.

Així es dedueix després de valorar de manera minuciosa les proves i especialment el testimoni de la menor al considerar que ofereix "un relat detallat dels fets, creïble, persistent i absent de cap ànim de venjança".

La víctima va relatar que va accedir a fer-li una fel·lació al mig del carrer per por de la reacció que podria tenir l'acusat , que pertanyia al seu grup d'amics i mantenia una relació sentimental amb una altra noia del cercle d'amistat.

Destaca el Jutjat de Menors a la seva sentència la importància de determinar el consentiment que s'ha de deduir de forma inequívoca dels fets, ja que en el cas concret la víctima, davant la insistència del menor i per temor a la seva reacció, "no va mostrar resistència física, cosa que no equival a consentiment”.

"De la prova practicada se n'arriba a la conclusió que no es va utilitzar violència o intimidació" , però també que la menor víctima dels fets "no va consentir en els actes de naturalesa sexual que va executar el menor".

La sentència sosté que ha quedat provat que la menor es va negar de forma reiterada i constant a les proposicions sexuals que li va efectuar l'acusat, i això resulta deduir-se no només de la seva declaració, sinó que el menor menor afirma en un missatge interceptat que es ho va preguntar "mil vegades", cosa que vol dir que va mostrar la seva insistència de forma reiterada malgrat advertir que la menor no volia participar en els fets que li proposava.

Per a la mesura a imposar al menor s'aplica la legislació vigent a la data de comissió dels fets, que per al tipus previst a l'article 181.1 i 3 del Codi Penal no era necessàriament d'internament tancat (única mesura a imposar després de la modificació operada per la LO 10/2022), podent imposar-se tant internament semiobert com llibertat vigilada.

La jutgessa opta per la mesura de llibertat vigilada en atenció a la situació normalitzada del menor, amb la qual es pretén evidenciar el retret penal per la comissió dels fets que atempten contra la llibertat sexual de la víctima i així mateix aconseguir la finalitat socioeducativa que li és pròpia, motiu pel qual la sentència imposa al menor, com és ara obligatori a l'actual legislació, l'obligació que se sotmeti a programes d'educació sexual i en matèria d'igualtat de gènere, entre d'altres.

De la mateixa manera, la sentència imposa al condemnat i als seus pares de manera solidària l'obligació d'indemnitzar la víctima en la quantitat de 8.000 euros valorant per a això de manera analògica paràmetres que utilitza l'actual legislació i així la simptomatologia depressiva i postraumàtica que pateix la menor , il'aïllament social que pateix després dels fets, sent destacable que l'autor dels mateixos formava part del seu cercle més íntim d'amistats.

La sentència dictada pel Jutjat de Menors no és ferma sinó que contra aquesta es pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Jaén.