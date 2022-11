Els fets han passat cap a les 16.45 hores d'aquest dimecres a l'avinguda de l'Orovilla, al barri de San Fermín @ep

Un noi de 15 anys ha resultat ferit de gravetat aquesta tarda al rebre diversos talls per arma blanca en un carrer del districte de Villaverde madrileny , ha informat una portaveu d'Emergències Madrid.

Els fets han passat cap a les 16.45 hores d'aquest dimecres a l'avinguda de l'Orovilla, al barri de San Fermín. Fins al lloc han acudit en ambulància sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han trobat l'adolescent a terra sagnant amb dues ferides d'arma blanca, una al cap i una altra en una mà, que afectava els tendons ja teixit nerviós.

Els facultatius li han practicat un torniquet i, una vegada estabilitzat, han traslladat a l'Hospital 12 d'octubre, on ha ingressat en estat greu. No hi ha més ferits . Al lloc hi ha col·laborat Policia Municipal tallant un tram de l'avinguda, que transcorre per sota de la M-40, per facilitar la feina als serveis mèdics.

Per part seva, la Policia Nacional s'encarrega de la investigació. Pel que sembla, busquen una altra persona que, amb un matxet de grans dimensions, hauria atacat el ferit. Pel modes operandi, tot indica que es tracta d'un enfrontament entre bandes juvenils violentes.