El conductor i únic ocupant d'un cotxe ha mort aquest dimecres al sortir de la via C-241d, a l'altura de Montblanc (Tarragona), per causes que s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 19.00 i se n'han activat tres de les patrulles, tres dels Bombers de la Generalitat i tres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima són 148 els morts en accident de trànsit a carreteres catalanes aquest any.