L'exprofessor del col·legi Maristas, Joaquín Benítez, ha ingressat a la presó de Puig de les Basses (Girona) per complir condemna per quatre delictes d'abús sexual a alumnes menors d'edat entre el 2006 i el 2009. Fonts penitenciàries han explicat que Benítez va ingressar el dimecres a la presó.

Benítez ha esgotat el termini de 10 dies que l'Audiència de Barcelona li va donar dilluns de la setmana passada per entrar a la presó. Està condemnat a 21 anys i nou mesos de presó i la seva entrada a la presó dimecres arriba tres anys després del judici en què va resultar condemnat amb una sentència d'abril del 2019.

La seva condemna és ferma des de principis de novembre, després que el Tribunal Suprem (TS) va desestimar el recurs de la defensa contra aquesta condemna, que també va recórrer Generali, asseguradora de la Fundació per a la qual treballava el professor.

Benítez està condemnat per un delicte continuat d'abusos sexuals agreujat i la sentència fixa que l'entitat asseguradora del col·legi és responsable civil directe i ha de respondre pels danys i perjudicis causats.

INDEMNITZACIONS



La sentència també inclou una indemnització de 120.000 euros per a les víctimes, inhabilita el docent per treballar com a professor durant 13 anys i 8 mesos i li imposa una ordre d'allunyament de les víctimes.

Els fets provats exposen que l'home va aprofitar la seva condició de professor d'Educació Física del col·legi Maristes --on va treballar del 1999 al 2011-- per abusar dels quatre alumnes , diverses vegades en una llitera que tenia en un despatx propi i on els portava amb l'excusa de fer-los massatges davant de possibles lesions.