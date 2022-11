Arxiu - Camió Volvo FH.

Una mare va sacrificar la seva vida per salvar la seva filla, un acte heroic que serà recordat sempre per la nena. Rebecca Ableman, la mare de 30 anys, va saltar per empènyer el cotxet de la seva petita de dos anys, Autumn, fora de la trajectòria del camió. Si no hagués fet aquesta darrera acció, la mort que narraríem aquest dijous seria la de la seva filla.

La parella de Rebecca i pare d'Autumn, Chris Tuczemskyi, va dir que "un testimoni presencial va veure que just quan el camió va colpejar Rebecca, va empènyer Autumn fora del camí al cotxet". La parella del testimoni va haver d'emportar-se Autumn lluny de l'escena perquè no veiés la seva mare malferida.

La mare va aconseguir sobreviure a l'impacte i estava ingressada a l'UCI de l'Hospital Addenbrooke, a Cambridge, però tres setmanes després va morir a causa de la lesió cerebral traumàtica provocada per l'accident.

El pare explicava com viu la seva filla aquest moment tan traumàtic. "Com que només té dos anys, li resulta difícil entendre el que va passar. Encara plora per la seva mare , especialment a la nit. Haver de bregar amb tot, plorar i cuidar-la alhora i assegurar-se que tingui tot el que necessita és extremadament difícil”, lamentava Chris.

L'home de 67 anys que conduïa el camió va ser posat en llibertat sota fiança després de causar danys greus per la seva conducció temerària i no aturar-se després de l'impacte amb Rebecca.