Arxiu - Cotxe dels Mossos d'Esquadra

Un exalumne d?una escola de Valls (Tarragona) ha denunciat els Mossos d?Esquadra un exprofessor --ara jubilat-- per presumptes abusos sexuals mentre cursava cinquè i sisè de primària.

El seu advocat, David Peña, ha explicat que aquest dimecres va acompanyar l'exalumne a la comissaria de la policia catalana de la localitat per interposar una denúncia oficial, i ha assegurat que "el tema ja està judicialitzat i hi ha secret d'actuacions".

Fonts policials han explicat que, de moment, no s'ha detingut cap persona per aquests fets, encara que han obert una investigació per aclarir i comprovar els presumptes abusos.

Per part seva, fonts de la Conselleria d'Educació han explicat que estan investigant els fets denunciats i que "recopilaran la informació del que va passar en aquella època".

Alhora, han manifestat un "rebuig total i una condemna enèrgica davant qualsevol tipus d'abús", i han recordat que la Conselleria va iniciar l'abril del 2021 la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (Usav) per atendre aquestes situacions de violència.

ESCOLA

L'escola, mitjançant un comunicat, ha animat les víctimes a denunciar els fets i s'ha sumat al rebuig de qualsevol abús.

"El nostre dia a dia és també treballar amb els nostres nens i nenes per prevenir-los i/o ajudar-los en tots els abusos i desequilibris socials i de gènere que poden anar trobant al seu entorn", ha manifestat el centre educatiu.

També han assegurat que treballen amb els alumnes per donar-los "eines i confiança per respondre a aquestes realitats", si es donen.