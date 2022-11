Port de Barcelona @ep

Una fuita en un camió cisterna carregat d'oxigen liquat ha obligat a activar el Pla d'Emergència del Port de Barcelona aquest dijous al migdia.

Fonts de la infraestructura han explicat que s'ha acordonat la zona i que després de la inspecció d'un tècnic especialista, s'ha donat per finalitzada la situació cap a les 15.15 hores, i han explicat que ha estat un incident "lleu".

Protecció Civil ha explicat via Twitter que no hi ha hagut afectats i que el contenidor que tenia “la petita fugida” ha estat retirat per l'empresa.