El raper Pablo Hasel ha afirmat aquest dijous a l' Audiència de Lleida durant el seu judici per presumptes desordres, atemptat i lesions a Mossos d'Esquadra que se'l jutja per qui és: "Hi ha una clara intencionalitat de condemnar-me per qui sóc i no pels fets que aquell dia vaig cometre, que simplement van ser assistir de manera calmada a una manifestació”.

Ha fet ús del seu dret a l'última paraula en el judici contra ell i 10 acusats més per una protesta davant la Subdelegació del Govern de Lleida el 25 de març del 2018, després de la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Hi ha una clara intencionalitat d'acusar-nos pels qui som, en el meu cas és que la senyora fiscal s'ha dirigit a mi constantment com a Hasel i que jo sàpiga jo estic acusat com a Pablo Rivadulla, no com a Hasel" , ha sostingut.

El cantant ha afegit que, si tot el procés "ha seguit cap endavant sense proves, la clara intenció és terroritzar per desmobilitzar".

"Malgrat qui li pesi, seguirem defensant el dret de manifestació com tots els nostres drets i llibertats i ho seguirem fent des dels carrers o des de la presó" , ha sostingut.

DEMANA L'ABSOLUCIÓ



Al judici, que ha quedat vist per a sentència aquest dijous, la Fiscalia ha mantingut la petició d'una multa de 5.400 euros per a tots els acusats a més de cinc anys i nous mesos de presó per a Hasel i cinc anys i tres mesos per a la resta.

Les defenses han demanat al tribunal l'absolució i una de les lletrades ha demanat que si els dos defensats resultessin condemnats ho siguin amb la mateixa pena que els quatre acusats que van reconèixer els fets dimecres i van acceptar una condemna de nou mesos de presó i una multa de 1.350 euros.

Hasel, que va ingressar a la presó el febrer del 2021 després de ser detingut per complir la condemna imposada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, ha arribat a l'Audiència de Lleida des del Centre Penitenciari de Ponent en un cotxe dels Mossos d'Esquadra.