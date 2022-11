Foto: Mossos

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra investiga la mort d'un home de 40 anys al municipi de Santa Oliva (Baix Penedès).

Els fets han succeït al voltant de dos quarts de sis de la matinada d'aquest divendres 25 de novembre, quan els Mossos han rebut un avís on se’ls requeria a adreçar-se a un domicili on presumptament hi havia una persona ferida.

Quan els agents han arribat al lloc han pogut corroborar els fets. Els professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han certificat la mort violenta de la víctima.

La DIC ha obert una investigació per esclarir els fets.