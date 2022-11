Les rates s'han emportat 200 kg de marihuana / Arxiu

Succés curiós el que ha tingut lloc a l'Índia després que la policia hagi culpat les rates de la pèrdua de 200 quilos de marihuana . "Les rates són animals diminuts i no temen la policia. És difícil protegir-ne la droga", han explicat els oficials indis.

Aquesta desaparició ha tingut lloc a diverses comissaries i dipòsits de la regió. El jutge Sanjay Chaudhary és l?encarregat de portar aquest cas i ha quedat més que sorprès després d?escoltar les excuses dels agents. Quan els va demanar l'informe de la droga confiscada, va observar que faltaven 195 kg dels més de 1.000 que hi havia, repartits en dos dipòsits de 386 i 700 kg, respectivament.

Val a dir que les comissaries del districte de Mathura estan en perill d'infestació de rates, per la qual cosa no seria tan desgavellada l'excusa, encara que 200 kg és més que sospitós. Perquè no passi més aquesta problemàtica, les comissaries han proposat que la droga confiscada se subhasti a laboratoris de recerca i empreses farmacèutiques per al seu ús farmacèutic, de manera que els guanys es dirigeixin a les arques del govern.

Més enllà de les rates, un altre problema que ha patit el país i que ha provocat aquesta pèrdua de la droga han estat les fortes pluges, que han entrat al magatzem on es guardava la marihuana.