L'actor O Yeong-su, conegut per ser el número 001 de la sèrie 'El joc del calamar', ha estat acusat per la fiscalia sud-coreana per abús sexual en un episodi que va tenir lloc el 2017. Segons apunta l'agència Yonhap, l'actor va tocar de manera inapropiada una dona fa cinc anys.

La víctima va denunciar el cas el desembre del 2021 , però la policia el va tancar l'abril passat sense presentar cap càrrec contra 001. No obstant, els problemes no han finalitzat per a l'actor de dilatada trajectòria professional, ja que la fiscalia va decidir reobrir el cas investigar l'intèrpret, que ha negat les acusacions que hi pengen.

O Yeong-su, que actualment té 78 anys, va iniciar la seva carrera professional als seixanta, realitzant centenars d'obres de teatre clàssic coreà i occidental. Més endavant va passar a formar part de la Companyia Nacional de Teatre de Corea abans de tenir altres papers al cinema o la televisió.

El seu èxit més gran va arribar el 2021, quan va interpretar Oh Il-nam, 001, a 'El juego del calamar', que li va servir per guanyar el Globus d'Or a millor actor de repartiment.