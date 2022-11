Parella al llit - UNSPLASH

Una setmana després que la policia de Bangalore ( Índia ) trobés el cos d'un home de 67 anys en una bossa de plàstic, una investigació sobre la seva mort va revelar que l'home va morir d'un atac de cor mentre tenia relacions sexuals amb la seva amant. Suposadament, el cos de l'home va ser amagat per l'amant, l'espòs de l'amant i el seu germà.

L'empresari de 67 anys tenia una aventura amb la seva empleada domèstica de 35 anys, va dir la policia. La víctima havia visitat la casa de la seva xicota el 16 de novembre i va morir al llit d'un atac mentre tenia relacions sexuals amb ella, segons s'ha pogut saber per l'autòpsia.

L'home, identificat com a Bala Subramanian, resident de Puttenahalli a JP Nagar, va sortir de casa seva per portar el seu nét a les classes de bàdminton el 16 de novembre. Al voltant de les 4:55 pm, Bala va trucar a la seva nora i li va informar que arribaria tard perquè tenia molta feina.

Quan els membres de la família de Bala no van poder contactar-lo durant molt de temps, el seu fill va presentar una denúncia per desaparició a l'estació de policia de Subramaniya Nagar. Un dia després que es presentés la denúncia per desaparició, la policia va trobar un cadàver envoltat de fundes de plàstic i un llençol.

La dona temia que si aquest incident sortia a la llum, la seva imatge es veuria perjudicada. Per això, immediatament va trucar al seu marit i germà. La dona i els seus parents suposadament van embolicar el cos de l'empresari en una bossa de plàstic i el van llençar en un lloc aïllat.

En ser interrogada, la dona va confessar haver-se desfet del cos del seu xicot de 67 anys. L'empleada domèstica temia que la policia pogués presentar un cas d'assassinat en contra, per la qual cosa va decidir desfer-se del cos.

S'ha revelat que Bala Subramanian va tenir una relació amb el seu servent durant molt de temps i solia visitar casa seva amb freqüència. Bala es va sotmetre a una cirurgia d'angioplàstia l'any passat.