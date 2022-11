Carnival Valor - Carnival Cruises

Un passatger d'un creuer Carnival va caure a rodar al Golf de Mèxic i va ser trobat amb vida contra tot pronòstic el Dia d'Acció de Gràcies, més de 15 hores després de desaparèixer, van dir les autoritats divendres.

"[És] només un d'aquests miracles d'Acció de Gràcies" , va dir a CNN el tinent Seth Gross de la Guàrdia Costera dels EUA.

L'home desaparegut, que no ha estat identificat, estava amb la seva germana al bar Carnival Valor dimecres a les 11 de la nit quan va prendre un descans se'n va anar al bany i no va tornar mai, va informar el mitjà.

La germana no va informar que el seu germà se n'havia anat fins al migdia del dia següent , cosa que va provocar que el vaixell amb destinació a Cozumel, Mèxic, tornés sobre la seva ruta de navegació cap a Nova Orleans dijous, va dir el portaveu de Carnival, Matt Lupoli .

Carnival va informar de l'incident a la Guàrdia Costanera dels EUA al voltant de les 2:30 i els equips de cerca van llançar ràpidament una missió de rescat per terra i mar en una àrea de 200 milles del Golf de Mèxic.

En un parell d'hores, van trobar el passatger viu a l'aigua a 21 graus.

L'home, que va respondre i n'estava conscient, va ser traslladat d'urgència a un hospital a Nova Orleans i estava sent avaluat divendres, van dir les autoritats.

En general, l'afortunat probablement va sobreviure flotant a l'aigua durant més de 15 hores, cosa que Gross va anomenar "el temps més llarg del que he sentit a parlar".

“Crec que supera la norma, i realment mostra que la voluntat de viure és una cosa que ha de tenir en compte en cada cas de cerca i rescat”, va dir.

Encara no se sap com va arribar a caure el passatger per la borda.