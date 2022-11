Mor als 63 anys Irene Cara, actriu i cantant de 'Fama' i 'Flashdance'|@EP

La cantant i actriu Irene Cara ha mort als 63 anys per causes encara desconegudes, segons ha informat el seu representant en una publicació al seu compte oficial de Twitter. El cos de l'artista va ser trobada divendres passat a casa seva a Florida.

"No puc creure que hagi hagut d'escriure això, i molt menys publicar la notícia. Si us plau, comparteixi els seus pensaments i records d' Irene . Estaré llegint tots i cadascun d'ells i sé que ella estarà somrient des del Cel . Ella adorava a els seus fans", afirmava el seu mànager.

"La família d'Irene ha sol·licitat privadesa mentre processen el seu duel. Ella era una ànima bellament dotada el llegat de la qual viurà per sempre a través de la seva música i les seves pel·lícules. Els serveis funeraris estan pendents i es planejarà un memorial per als seus fans en una data futura ", conclou el comunicat.

D'origen porto-riqueny, la carrera musical de Cara va començar després que posés veu a 'Fame', la icònica cançó de la capçalera de l'homònima pel·lícula en què va interpretar Coco Hernández. Va aconseguir el primer i quart lloc, respectivament, de l' UK Singles Chart del Regne Unit i del Billboard Hot 100 d'Estats Units , dues de les llistes més importants en els anys 80.

Tres anys després d'aquest llançament, l'artista va tornar a assolir la glòria en posar veu a ' Flashdance... What a feeling ', tema principal de la banda sonora de 'Flashdance' amb què va aconseguir un Òscar a la millor cançó original i un Premi Grammy a la millor interpretació vocal femenina pop.

A més d'aquestes grans fites, Cara ha publicat 3 discos d'estudis i 7 de banda sonores, i ha llançat a més 16 singles. També ha format part de 8 musicals com 'Jesucrist Superstar', 11 sèries com 'Kojak' i 18 pel·lícules com 'Fame'.