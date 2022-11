A presó quatre homes per almenys 12 presumptes robatoris amb força a Tarragona|@EP

Un jutge ha decretat l'ingrés a presó per a quatre dels cinc homes detinguts el passat 23 de novembre pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors d'almenys 12 robatoris amb força a cases habitades a la província de Tarragona i per un delicte de pertinença a un grup criminal.

Entre el 10 de juny i el 7 de novembre, els investigadors de la policia catalana van tenir coneixement de 12 robatoris amb força a cases situades principalment en urbanitzacions de Reus i Mont Roig del Camp, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest diumenge.

En la primera estimació provisional, els investigadors calculen que el grup hauria robat més de 60.000 euros en efectiu i objectes de valor per més de 50.000 euros, "tot i que aquestes xifren poden ascendir a mesura que les víctimes aportin valoracions econòmiques més precises".

El grup desmantellat presentava un modus operandi que "denotava una gran especialització en la manera de cometre els robatoris", que concentraven en l'època d'estiu, quan la probabilitat de trobar habitatges buits era més gran.

La policia catalana els va detenir gràcies a un dispositiu de localització amb quatre entrades i escorcolls en un domicili i un magatzem a Tarragona ciutat i a dos domicilis a Torreforta i la Pineda, i el jutge va decretar la posada en llibertat amb càrrecs per al cinquè detingut.