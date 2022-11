Policia Nacional / Arxiu



El cos d'una dona de 42 anys ha estat trobat sense vida passades les 22.00 hores d'aquest diumenge al seu domicili al carrer Quiroga (Lugo) amb signes de violència. Segons han confirmat fonts policials, el crim s?investiga com un homicidi.



Les mateixes fonts han indicat que el cadàver mostrava signes d' haver rebut diverses ganivetades. De moment, no hi ha detinguts i són diverses les hipòtesis que s'estudien per part dels agents policials que han assumit la investigació.



La dona regentava una fruiteria al barri de La Milagrosa. L'aixecament del cadàver, per procedir a fer-li l'autòpsia, es va produir a prop de la matinada. El Jutjat número 1 de Lugo porta el cas.