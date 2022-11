La nena necessitarà un trasplantament de cor / Freepik

Una mare es va emportar l'ensurt de la seva vida quan li van comunicar que la seva filla necessitava un trasplantament de cor . La mare de 31 anys pensava que la seva filla, de gairebé dos anys, tenia una infecció d'orella o li estaven sortint les dents. Tot i això, el metge va descobrir que el seu cor bategava entre 180 i 220 batecs per minut, per la qual cosa va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Bath, i posteriorment a l'Hospital Infantil de Bristol, Regne Unit, el mateix dia.

Els metges ja van avisar els pares que hauran d'esperar durant un termini de dos anys per aconseguir un trasplantament de cor.

"La vaig portar al metge al juny perquè s'estava fregant l'orella, només vaig pensar que era una infecció d'oïda o un problema de dentició, però quan el metge la va revisar, van dir que el seu cor bategava a 180 BPM. Vam anar a l'hospital més proper a Bath, que va dir que la seva freqüència cardíaca era de 210, i per això l'hospital infantil de Bristol va enviar una ambulància immediatament", narrava el pare de la nena.

La nena va esperar durant un mes a l'hospital de Bristol, on va patir sepsi i pneumònia, una infecció intestinal i una reacció adversa a la vacuna contra la grip. A principis d'aquest mes, la van traslladar a l'hospital Great Ormond Street, on esperarà el trasplantament.

El problema és que no serà un trasplantament senzill, ja que necessiten trobar un cor adequat per al seu pes i tipus de sang, una mica complicat i que els obligarà pràcticament a viure a l'hospital durant dos anys. "Escoltar que podríem perdre-la per segona vegada va ser absolutament punyent. Li van treure tots els coàguls de sang i infeccions, i va estar molt millor durant dues setmanes", va dir el pare.

Afegia també que "dimarts li van treure el tub de respiració i divendres vam tenir les nostres primeres abraçades en mesos. Ella estava somrient i intentant riure's, però a la nit va tornar a empitjorar i va patir una aturada cardíaca. Sentim que vam començar des de zero novament, i estem esperant. Amèlia és la noia més descarada i somrient que mai hagis conegut, faria qualsevol cosa per estar en la seva posició. No hauria d'estar la meva filla allà".