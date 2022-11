Guàrdia Civil / @EP

La Guàrdia Civil ha participat en l'operació internacional Desert Light, amb la qual s'ha aconseguit desarticular un macro càrtel que controlava la majoria del mercat de cocaïna a Europa. L'operació l'ha coordinat l'Europol i ha comptat amb la participació d'agències policials de Països Baixos, França, Bèlgica i Dubai, països on operava la banda criminal.

En l'operació s'ha intervingut 30 tones de cocaïna i s'han detingut 49 persones a Espanya, França, Bèlgica, Països Baixos i Dubai. A l'estat espanyol, l'operatiu s'ha desenvolupat entre Barcelona, Màlaga i Madrid.

Els "Senyors de la Droga" controlaven i dirigien les operacions des de Dubai. Entre el 8 i el 19 de novembre es van dur a terme accions conjuntes en diversos països europeus i Dubai. 7 dels 49 arrestats són considerats objectius d'alt valor, tal com ha afirmat l'Europol.

OPERACIÓ FAUKAS

La Guàrdia Civil ha dut a terme l'operació Faukas, centrada a Màlaga, Madrid i Barcelona, el passat 8 de novembre. Es van detindre 15 persones, tres dels quals considerats com a objectius d'alt valor. Es van realitzar més de 21 registres en domicilis i empreses relacionades amb la banda criminal.

Tot va començar quan la Guàrdia Civil va interceptar un contenidor al port de València el passat març de 2020 on es transportaven 698 kg de cocaïna. No es va detenir a ningú, però es va posar en marxa la comunicació entre països per descobrir d'on venia i qui eren els autors de l'enviament.

Gràcies a la investigació engegada, es va poder descobrir que s'introduïa cocaïna amb contenidors a través dels ports de Barcelona, València i Algesires. Per tal de blanquejar els beneficis, la banda havia creat un entramat societari d'inversios immobiliàries a la Costa del Sol. Gràcies a aquest entramat es va poder identificar el líder de la banda, un ciutadà britànic que va haver d'abandonar Espanya per un intent de segrest. Es va traslladar a Dubai, des d'on coordinava les activitats criminals i mantenia el contacte i negocis amb els "Senyors de la Droga".

IMPLICATS A BARCELONA

A l'estat espanyol es diferenciaven dues estructures molt diferents. Per una banda, una part s'encarregava de l'extracció de la droga dels ports, mentre que per altra banda, s'encarregaven del blanqueig de capitals a través de societats Real Estate.

La segona estructura estava formada per persones de confiança del líder de l'organització criminal, establerts a la Costa del Sol, on hi van comprar bens mobles per valor de 24 milions d'euros, introduint-los així en el circuit econòmic legal.