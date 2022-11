Agents de la Policia Nacional han trobat aquest matí en un habitatge de Madrid el cos sense vida de Milena Sánchez Castro , la dona de 20 anys veïna d'Alcalá que va desaparèixer fa uns dies, i que pel que sembla ha estat assassinada, han indicat fonts policials.

Dimarts passat la jove, espanyola d'origen cubà, es va traslladar de la seva ciutat fins a la zona centre de la capital, on se li va perdre la pista. La seva parella sentimental va denunciar la seva desaparició l'endemà a la comissaria de la Policia Nacional d'Alcalá.

Des d'aleshores amics, familiars i cossos de seguretat buscaven la jove, que fa 1,50 metres, és de complexió prima, pèl-roja amb extensions i ulls marrons clars.

Paral·lelament, la policia va tenir constància del suïcidi per penjament d'un home al seu pis del carrer Fran Luis de León número 7, al madrileny districte d'Arganzuela. Tenia 53 anys i no tenia antecedents penals.

Però durant les investigacions, els agents van determinar que la desapareguda podria haver quedat el dia que se li va perdre la pista amb aquest home a Tirso de Molina i després tots dos van marxar fins a aquest pis d'Arganzuela per mantenir relacions sexuals a canvi de diners, ja que aquesta treballava puntualment com a 'scort'.

Aleshores, els agents van tornar a l'habitatge del mort i, després d'una inspecció exhaustiva, van trobar una porta amb un cadenat. En obrir-la, van descobrir el cadàver de Milena, que presentava múltiples cops per tot el cos. Tot apunta que el client la va assassinar i després es va treure la vida.

Al lloc de la troballa del cadàver hi han acudit agents del grup VI d'Homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial i del grup de Delictes Violents de la Brigada Provincial de Policia Científica per fer la inspecció ocular i determinar les causes concretes d'aquest suposat homicidi.